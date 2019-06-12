Пляжі біля Одеси не закриватимуть попри "цвітіння" моря

"Нинішній стан накопичення водоростей у морській воді не становить небезпеки для тих, хто приходить на пляжі. Принаймні не маємо даних про те, що вода не придатна для купання. 10 червня фахівці знову взяли 60 проб води у зонах рекреації на дев'яти міських пляжах Одеси для дослідження на санітарно-мікробіологічні та санітарно-хімічні показники. Почекаємо свіжих результатів. Після того, як отримаємо їх, картина буде абсолютно ясною", - зазначила Дацюк.

Зелене море в Одесі / Фото: Ніна Ляшонок. Укрінформ

За її словами, фахівці департаменту екології постійно обмінюються думками з морськими біологами з приводу того, що вода біля узбережжя набула зеленого кольору, і поділяють їх оцінки - водорості не становлять небезпеки для людей.

Можу спрогнозувати, додала Дацюк, що "цвітіння" моря триватиме ще близько двох тижнів, але закривати через це міські пляжі не плануємо".

На думку директора Інституту морської біології НАН України Бориса Александрова, нинішня концентрація водоростей у воді вздовж узбережжя Одеси поки не становить небезпеки для здоров'я людей. Але ці водорості токсичні і за умови високої концентрації можуть спричинити опіки.

"Теперішнє "цвітіння" моря - не перший випадок - подібне явище було зафіксовано екологами і влітку 2010 року. Після купання в такій воді радимо неодмінно прийняти душ", - зауважив Александров.

Що стосується причин їх надмірного накопичення у морській воді, констатував учений, то "маємо сумарний вплив декількох факторів: пізня й тепла весна, прогріта сонцем вода і майже повний штиль на морі. А третім фактором стали зливи, що сприяли масштабному змиву з узбережжя в море хімічних речовин, в тому числі добрив, які сприяють росту водоростей".

У свою чергу, заступник директора Інституту морської біології НАН України Галина Мінічева порадила одеситам та гостям міста утриматись протягом деякого часу від купання у воді, що набула зеленого кольору.

На думку доктора біологічних наук, "не варто вступати в прямий контакт з водоростями, що масово зароджуються й відмирають".

Як повідомлялося, Управління Держпродспоживслужби в Одеській області також радить жителям Одещини утриматись від купання в морській воді, а фахівці Мінприроди не споживати свіжу рибу і морепродукти.