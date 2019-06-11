SkyUp перенесла запуск рейсів Харків - Париж

Українська бюджетна авіакомпанія SkyUp Airlines перенесла запуск рейсів Харків - Париж з 11 червня на 14 червня з комерційних причин.

Одночасно лукостер скоротив заплановану частоту польотів з двох до одного рейсу на тиждень, повідомляє Avianews із посиланням на авіаперевізника.

Перельоти, згідно з оновленими планами, виконуватимуться лише щонеділі. Анонсовані раніше рейси щовівторка скасовано.

Пасажирів рейсу Харків - Париж, який мав вилетіти 11 червня, авіакомпанія пересадила на рейси Київ - Париж з організацією трансферу до Києва, повідомили в SkyUp.

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Нагадаємо, комісія Державіаслужби України 29 березня схвалила заявку авіакомпанії на виконання трьох щотижневих рейсів на маршрутах Київ - Париж і Харків - Париж, а також двох щотижневих рейсів Київ - Ніцца.

Польоти Київ - Париж SkyUp запустила 11 червня з частотою тричі на тиждень: щовівторка, щочетверга та щонеділі. Вони обслуговуються в аеропорту французької столиці імені Шарля де Голля. Рейси Київ - Ніцца почнуть виконуватися з 12 червня щосереди та щосуботи.