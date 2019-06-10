У Лондоні відкривається візовий центр України

У столиці Великої Британії відкривається візовий центр України.

Про це повідомляє посольство України в Сполученому Королівстві на сторінці в Twitter.

"14 червня 2019 р. розпочинає роботу візовий центр України в м. Лондон, функціонування якого забезпечуватиметься компанією VF Worldwide Holding Ltd", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, візовий центр прийматиме та передаватиме на розгляд Посольства України у Великій Британії клопотання про оформлення віз для в'їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства, що проживають у Сполученому Королівстві.

Заявники зможуть подати документи для оформлення українських віз у зручному для них форматі та, за бажанням, отримати низку додаткових послуг (виготовлення фотокарток, переклад та копіювання документів, оформлення полісів медичного страхування, кур'єрські послуги, СМС-інформування, обслуговування у залах підвищеного комфорту тощо).

Водночас візовим центром забезпечуватиметься лише технічний супровід візових досьє та надання сприяння заявникам, зазначається в повідомленні.