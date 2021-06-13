За політ у космос із Безосом на аукціоні заплатили $28 мільйонів
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на допис компанії Blue Origin у Твіттері.
«Аукціон на перше місце в New Shepard (ракета-носій багаторазового використання - ред.) було завершено з виграшною заявкою в розмірі 28 мільйонів доларів», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що суму, отриману від продажу, буде передано фундації Blue Origin.
Як повідомляв Укрінформ, американський підприємець, засновник компанії Amazon Джефф Безос разом із братом візьме участь у першій пілотованій туристичній місії в космос, запланованій на 20 липня.
Космічний корабель New Shepard розроблено компанією Blue Origin, що належить Amazon. Його пасажири перебуватимуть у невагомості близько трьох хвилин, а також побачать темряву космосу і вигнуту перспективу Землі. Загалом очікується, що політ в космос триватиме близько 10 хвилин.