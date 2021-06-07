У Малайзії дрони-сканери «шукають» людей із високою температурою

Поліція Малайзії з метою запобігання поширенню коронавірусу використовує дрони для виявлення людей із високою температурою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

Дрони, які оснащені інфрачервоними датчиками, здатні визначати температуру тіла людей з висоти до 20 м і передавати компетентним органам інформацію про наявність підвищеної температури.

Зазначається, що минулого тижня Малайзія запровадила повний локдаун, аби зупинити стрімке зростання нових випадків захворювання на COVID-19. Наприкінці травня кількість нових щоденних випадків коронавірусу становила 9 тисяч.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 7 червня зафіксували понад 174 мільйони випадків зараження коронавірусом, з них понад 3,7 мільйона - летальних, одужали вже понад 157 мільйонів осіб.

Фото: Zahim Mohd/NurPhoto/Getty Images