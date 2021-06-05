Корабель Cargo Dragon зістикувався з МКС

Вантажний корабель NASA здійснив успішну стиковку з МКС, доставивши на станцію необхідне обладнання та інші матеріали.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті NASA.

Стикування сталося сьогодні, 5 червня, о 12:09 за київським часом.

Разом із кораблем на МКС було доставлено обладнання та матеріали для проведення десятків наукових експериментів.

Contact and capture are confirmed at 5:09am ET. @SpaceX's cargo Dragon has arrived at the @Space_Station, delivering over 7,300 pounds of @ISS_Research, equipment, supplies, and new roll-out solar arrays for the orbiting lab. pic.twitter.com/N9xPNC4Axq — NASA (@NASA) June 5, 2021

Зокрема, корабель привіз дві нові сонячні панелі IROSA, завдяки яким на станції матимуть змогу генерувати більше електроенергії для забезпечення її функціонування.