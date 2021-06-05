Корабель Cargo Dragon зістикувався з МКС

Корабель Cargo Dragon зістикувався з МКС

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Укрінформ
Вантажний корабель NASA здійснив успішну стиковку з МКС, доставивши на станцію необхідне обладнання та інші матеріали.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті NASA.

Стикування сталося сьогодні, 5 червня, о 12:09 за київським часом.

Разом із кораблем на МКС було доставлено обладнання та матеріали для проведення десятків наукових експериментів.

Зокрема, корабель привіз дві нові сонячні панелі IROSA, завдяки яким на станції матимуть змогу генерувати більше електроенергії для забезпечення її функціонування.

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