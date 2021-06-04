Україна опиниться у вічній залежності, якщо не розвиватиме власні технології - Горбулін

Якщо Україна не розвиватиме власні технології, вона ризикує безнадійно відстати й опинитися у вічній залежності від іноземних партнерів.

Про це пише голова наглядової ради Українського інституту досліджень безпеки, перший віцепрезидент Національної академії наук України академік Володимир Горбулін у своїй статті для Укрінформу "Технологічне переозброєння України як щит від російської агресії".

Зокрема, зазначає Горбулін, "для ілюстрації можна пригадати, що Саудівській Аравії, на яку восени 2019 року було вчинено напад десятком дронів-кілерів, ніяк не допомогли сучасні американські F-15SA (F-15S) та європейські Eurofighter Typhoon, як і балістичні ракети. Не спрацювала ППО цієї країни (12 батарей американських ЗРК Patriot РАС-2, тобто 96 пускових установок), до речі, об'єднана в єдину систему зі США, а також придбання американської системи протиракетної оборони THAAD на суму 15 млрд дол. А ось своєї мети атакувальна група досягла. Ще один важливий аргумент – нещодавна відмова Німеччини в поставках зброї Україні. До речі, це не перший знаковий сигнал. І, ймовірно, не останній. Якщо Україна не розвиватиме власні технології, вона ризикує безнадійно відстати й опинитися у вічній залежності від іноземних партнерів".

На думку академіка, "Україні з її мізерним бюджетом на переозброєння – менш як 1 млрд дол. – дуже важко розраховувати на закупівлю іноземних літаків або потужних протиракетних систем. Водночас в Україні є технології, які можуть стати основою асиметричного потенціалу стримування".

На переконання Горбуліна, "розробки для гіперстрибка в галузі технологічного переозброєння не повинні вириватися із загальної системи протиборства".

"Детально я представив таку сучасну систему в книзі "Як перемогти Росію у війні майбутнього" (2020 рік). У двох словах, це – поєднання невоєнних і суто силових засобів. А саме – розвиненої дипломатії, потужної розвідки і добре підготовленої контррозвідки, розгорнутої й законодавчо вивіреної системи територіальної оборони, високотехнологічної професійної армії. У цій системі протиборства саме технологічна перевага може стати основним козирем української асиметричної протидії зовнішній агресії", – вважає науковець.

Як повідомляв Укрінформ, 3 червня Верховна Рада схвалила продовження угоди зі США про співпрацю у сфері науки й технологій.