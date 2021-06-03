Рада планує врегулювати розподіл повноважень між органами влади у космічній сфері

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про космічну діяльність" щодо визначення статусу та розподілу повноважень між центральними органами виконавчої влади у сфері космічної діяльності" (№5017).

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне рішення підтримали 260 народних депутатів.

У пояснювальній записці зазначається, що ухвалення законопроєкту зумовлено необхідністю привести Закон "Про космічну діяльність" у відповідність до вимог національного та міжнародного законодавства у сфері космічної діяльності та для побудови ефективної стратегії розвитку галузі відповідно до сучасних тенденцій світового космічного сектору з метою реалізації дієвих механізмів державного регулювання вітчизняної космічної галузі.

Так, пропонується чітко розмежувати повноваження між органами державної влади у сфері космічної діяльності, а саме: Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерством оборони та Державним космічним агентством.

Законопроєктом передбачається визначення статусу Державного космічного агентства як органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері космічної діяльності. Згідно із цією нормою, діяльність ДКАУ спрямовується і координується Кабінетом Міністрів.

Також пропонується удосконалити правове регулювання взаємодії ДКАУ та Міністерства оборони, а також визначити повноваження Держкосмосу.

Зокрема, проєкт закону передбачає, що ДКАУ здійснюватиме державний нагляд (контроль) за дотриманням суб’єктами космічної діяльності України приватної форми власності законодавства про космічну діяльність в Україні в порядку, передбаченому Законом "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"; забезпечуватиме створення та експлуатацію наземного і космічного сегментів супутникових систем зв’язку, мовлення та дистанційного зондування Землі, контролю і аналізу космічної обстановки, координатно-часового та навігаційного забезпечення; організовуватиме розроблення та функціонування Системи сертифікації космічної техніки України (УкрССКТ) тощо.

Крім цього, документом передбачено визначити повноваження Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, які полягатимуть у здійсненні нагляду за космічною діяльністю в Україні та під юрисдикцією держави поза її межами; виконанням відповідними суб’єктами заходів Загальнодержавної цільової, науково-технічної, космічної програми; підготовкою та реалізацією міжнародних проектів у сфері дослідження та використання космічного простору; за станом зовнішньоекономічних відносин України з іншими державами в галузі космічної діяльності та інші.