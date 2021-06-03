Рада схвалила продовження угоди зі США про співпрацю у сфері науки й технологій

Верховна Рада ухвалила закон "Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки про продовження дії Угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у сфері науки та технологій" (№0100).

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне рішення підтримали 310 народних депутатів.

Згідно із пояснювальною запискою, закон розроблено з метою необхідності продовження дії угоди між урядом України та урядом США про співробітництво у сфері науки та технологій від 4 грудня 2006 року, термін дії якої закінчився 25 травня 2019 року.

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Так, документ передбачає продовження угоди "на додатковий п’ятирічний період, починаючи з 26 травня 2019 року, яка набирає чинності з дати останнього отримання письмового повідомлення про виконання сторонами внутрішніх процедур, необхідних для набрання цією угодою чинності".

Прогнозується, що реалізація законодавчого акта матиме вплив на налагодження та розширення двосторонніх відносин між країнами на стабільній, довгостроковій основі, а також закріпить прагнення договірних сторін розвивати, зміцнювати та інтенсифікувати співробітництво у сфері науки та технологій.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 31 березня 2021 року ухвалив рішення щодо ратифікації угоди у формі обміну нотами про співробітництво у сфері науки і технологій (від 4 грудня 2006 року).