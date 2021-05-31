Інноваційний музей G-Museum на Хмельниччині буде створювати стартапи
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Городок.City.
«На базі музею набирають обертів три соціальні проєкти: G-club, G-school та G-hub. Вони спрямовані на розвиток творчої молоді міста Городок, яка зацікавлена в отриманні знань з природничого напряму, консолідації в одному просторі тих, хто цікавиться особистістю мікробіолога Сергія Виноградського, а також створення умов для розвитку інноваційних проєктів і стартапів студентської молоді», - йдеться у повідомленні.
У Городку відкрили G-Museum / Фото: Городок.Сіty
Зазначається, що зали музею розміщені на чотирьох поверхах. На першому з них філія музею органів внутрішніх справ, на другому – експозиції з історією Городоччини, на третьому – велика зала для виставок сучасних митців, на четвертому – лабораторія та зала з панорамою міста.
З 31 травня до 12 червня музей відвідуватимуть лише учні Городоцької громади, а з 14 червня – всі охочі.
Фото: Городок.Сіty