LG представила геймерський 32-дюймовий монітор

Південнокорейська компанія LG Electronics Inc. представила новий геймерський монітор 32GP850.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.

Зазначається, що діагональ стандартного екземпляра 32GP850 становитиме 32 дюйми (81,3 сантиметра). Монітор має високу роздільну здатність 2560х1440 пікселів і частоту оновлення 180 Гц.

Вартість монітора становитиме 720 доларів. У продаж у Південній Кореї модель надійде цього тижня.

У травні LG Electronics Inc. раніше представила геймерський монітор діагоналлю 27 дюймів. Загалом у компанії вже 19 моделей таких моніторів діагоналлю від 24 до 38 дюймів.

Фото: Yonhap