Tesla відкрила у Китаї центр обробки даних

Американський виробник електромобілів Tesla Ілона Маска створив у Китаї центр обробки даних для локального зберігання даних про свої автомобілі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

Тепер всі дані про транспортні засоби цієї компанії, що продаються у континентальній частині Китаю, зберігатимуться на території КНР.

Згодом Tesla планує побудувати більше місцевих центрів обробки даних.

Зазначається, що в майбутньому власники автомобілів Tesla зможуть отримати доступ до платформи для запиту даних про автомобілі в рамках заходів підприємства щодо стандартизації управління цими даними та забезпечення їхньої безпеки.

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Як повідомляв Укрінформ, виробник електромобілів компанія Tesla Ілона Маска розпочне з червня випуск найшвидшого у світі серійного автомобіля Model S Plaid.

Фото: DPA