Підписка на Київстар ТБ стала доступною для абонентів усіх мобільних операторів. Оплачувати послугу відтепер можна за допомогою банківської картки.

Про це розповіли Укрінформу в пресслужбі національного телеком-оператора «Київстар».

«Сплачувати за доступ до контенту відтепер можна за допомогою банківської картки, а не тільки коштами з мобільного рахунку. Завдяки цьому користуватись послугою можуть абоненти усіх мобільних операторів та інтернет-провайдерів України», - йдеться у повідомленні.

Як прокоментував директор з маркетингу Київстар Павло Даніман, Київстар ТБ увійшов до трійки лідерів за кількістю абонентів. Можливість оплачувати за послугу з кредитної картки, за його словами, значно прискорить зростання платформи, оскільки це робить сервіс доступним для абонентів усіх мобільних операторів та інтернет-провайдерів. Зокрема, абоненти можуть оформити підписку на чотири пакети, вартість яких коливається від 100 до 200 гривень.

Окрім цього, за інформацією Київстар, на платформі з’явився контент, який можна придбати без прив’язки до будь-якого з доступних пакетів за моделлю EST/TVOD. Першим таким фільмом став український кінохіт «Скажене весілля – 3». Digital-прем’єра стрічки на платформі є продовженням успішного прокату в кінотеатрах і вже демонструє високі показники ефективності.

«Київстар ТБ продовжує експериментувати, до того ж доволі успішно. Нам важливо не лише зробити сервіс максимально user-friendly, але й надавати підписникам ексклюзивні новинки, які вони зможуть переглянути тільки на нашій платформі. З кожним місяцем їхня кількість буде збільшуватися, тож щиро віримо в успіх», – заявив керівник Київстар ТБ з боку «1+1 media» Павло Рибак.

У компанії нагадали, що навесні 2021 року на платформі «Київстар ТБ» з’явилося ще кілька новинок, які розповсюджуються за цією ж моделлю – EST/TVOD. Зокрема, наймасштабніший українсько-словацький серіал «Слов’яни» – історична драма про життя наших предків у VII ст. н. е., яка стала рекордсменом переглядів на словацькому ТБ. На платформі серіал вийшов за тиждень до його телевізійної прем’єри. «Захар Беркут» – художній фільм 2019 року режисерів Ахтема Сеїтаблаєва та Джона Вінна про героїчне протистояння українців монгольській орді, а також стрічка «Ціна правди» – копродукційний фільм польської режисерки Аґнєшки Голланд про голодомор в Україні.

Як повідомлялося, Київстар ТБ – платформа онлайн-телебачення, яка надає користувачам доступ до сотень тисяч годин вітчизняного та закордонного контенту, програм у прямому ефірі, регулярно пропонує ексклюзивні допрем’єрні покази проєктів. Її перевагою є можливість перегляду контенту одразу з п’яти різних пристроїв – зі смартфонів, планшетів, ноутбуків, Smart TV або ТВ-тюнерів. Станом на початок квітня 2021 року платформа налічувала 262 телеканали та VOD-бібліотеку з 10 000 фільмів і серіалів тривалістю понад 50 тис. годин.

Фото з відкритих джерел та Київстар