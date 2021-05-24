Samsung розширив асортимент розумних моніторів

Лінія інтелектуальних комп'ютерних дисплеїв Samsung на базі Tizen тепер включає найбільший і найменший смарт-монітори.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Verge.

Йдеться про 43-дюймову модель 4K M7, а також 24-дюймову M5 з роздільною здатністю 1080p.

Samsung представила Smart Monitor минулого року і описує його як універсальний дисплей, призначений як для роботи, так і для розваг.

Екрани мають вбудовані динаміки і функції Smart TV через платформу Samsung Tizen, яка дозволяє запускати відеододатки, такі як Netflix, прямо на пристрої. Також монітори мають програмне забезпечення для віддаленого доступу до робочого столу і програмне забезпечення Office 365.

У смарт-моніторів є пульт дистанційного керування, який працює з Alexa, Google Assistant і Bixby, а також доступ до бездротової підтримки DeX.

Samsung ще не оголосила ціни на нові моделі. Для порівняння, 32-дюймовий M7 був випущений за ціною 399,99 долара, а 27-дюймовий M5 - 229,99 долара, очікується, що цінова політика нових моніторів вписуватиметься в ці рамки.

Фото з сайту theverge.com