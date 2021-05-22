ПРООН оголошує тендер на тестування доступності «Дії»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України у Телеграмі.
Зазначається, що головна мета тестування та аналізу - переконатись, що портали, інструменти та програми електронних сервісів "Дії" повністю відповідають основним принципам доступності вебконтенту.
Серед основних вимог до учасників тендеру: організація має бути правильно зареєстрована; досвід у тестуванні та аналізі доступності від 3 років; щонайменше 2 проєкти подібного масштабу та складності; відповідати вимогам щодо мінімального складу команди та її кваліфікації.
Свої пропозиції можна подати до 27 травня 2021 року.
Як повідомляв Укрінформ, бренд і концепцію застосунку та порталу "Дія" представили 27 вересня 2019 року в Києві. У першій версії додатку були доступні 33 онлайн-послуги та низка електронних документів.
У жовтні 2020 року Мінцифри презентувало оновлений додаток Дія 2.0 та запустило низку нових адміністративних послуг на порталі Дія.
17 травня 2021 року презентовано нові послуги в "Дії". Зокрема, запущено автоматичну реєстрацію ФОП, послуги зі сплати податків та подання податкової декларації, нові послуги для будівельної галузі, з реєстрації майнових прав, онлайн-прописка тощо.