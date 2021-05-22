ПРООН оголошує тендер на тестування доступності «Дії»

Програма розвитку ООН оголосила тендер на пошук компанії для глибинного тестування та аналізу екосистеми "Дії".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України у Телеграмі.

Зазначається, що головна мета тестування та аналізу - переконатись, що портали, інструменти та програми електронних сервісів "Дії" повністю відповідають основним принципам доступності вебконтенту.

Читайте також: В Україні запустили тест на цифрову грамотність для вчителів

Серед основних вимог до учасників тендеру: організація має бути правильно зареєстрована; досвід у тестуванні та аналізі доступності від 3 років; щонайменше 2 проєкти подібного масштабу та складності; відповідати вимогам щодо мінімального складу команди та її кваліфікації.

Свої пропозиції можна подати до 27 травня 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, бренд і концепцію застосунку та порталу "Дія" представили 27 вересня 2019 року в Києві. У першій версії додатку були доступні 33 онлайн-послуги та низка електронних документів.

У жовтні 2020 року Мінцифри презентувало оновлений додаток Дія 2.0 та запустило низку нових адміністративних послуг на порталі Дія.

17 травня 2021 року презентовано нові послуги в "Дії". Зокрема, запущено автоматичну реєстрацію ФОП, послуги зі сплати податків та подання податкової декларації, нові послуги для будівельної галузі, з реєстрації майнових прав, онлайн-прописка тощо.