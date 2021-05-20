Parimatch бачить майбутнє у розвитку інформаційних технологій - гендиректор

Компанія Parimatch Україна бачить майбутнє за сучасними інформаційними технологіями і приділяє велику увагу їхньому розвитку.

Про це сказала генеральний директор Parimatch Україна Наталія Гилевич під час публічної дискусії «Прогноз розвитку технологій, медіа та телекомунікацій 2021» за участю провідних менеджерів українських компаній, які впроваджують сучасні інформаційні технології.

Інвестуючи сьогодні в розвиток сучасних інформаційних технологій, Parimatch розраховує на довгостроковий ефект для свого бізнесу і дбає про імідж України в цілому, заявила Гилевич.

«Ми, як лідируюча у цьому напрямку компанія, підказуємо федераціям, лігам, клубам, що це вкрай необхідно. І в тих випадках, коли об'єктивно в українських команд немає ресурсів це реалізовувати, ми приходимо на допомогу і робимо це своїми руками. Ми бачимо в цьому свою місію і розуміємо, що інвестуючи сьогодні час, ресурс, бажання, енергію, ми отримаємо довгостроковий ефект не тільки як компанія, але в цілому як суспільство й імідж країни у тому числі», - сказала вона.

За її словами, в Parimatch розуміють, що без розвитку і впровадження сучасних інформаційних технологій у букмекерського бізнесу немає майбутнього.

«Спорт, як бізнес-індустрія - це з одного боку організатори й спортсмени, а з іншого - це фани. І між ними стають або бренди, або букмекери, або будь-які інші компанії. Якщо організатори й спортсмени не готові до цифровізації, у них немає ряду сервісів, вони не розуміють, навіщо їм потрібен YouTube, чому потрібно запровадити соцмережі або розвивати особистий бренд, то букмекерові стояти поруч безглуздо», - зазначила генеральний директор Parimatch Україна.

Як повідомлялося, Parimatch - провідна букмекерська компанія в Україні, яка бере ставки на спортивні події, політику, шоу-бізнес.

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У публічній дискусії «Прогноз розвитку технологій, медіа та телекомунікацій 2021» брали участь представники компаній Parimatch Україна, Київстар, HELSI, Fedoriv Group. Організатором виступила аудиторська та консалтингова компанія Deloitte Ukraine.