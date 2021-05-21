Tesla у червні почне випуск найшвидшого у світі серійного автомобіля
Як передає Укрінформ, про це у Твіттері повідомив сам Маск.
«Випуск Tesla Model S Plaid розпочнеться 3 червня на нашому заводі в Каліфорнії. Найшвидший автомобіль серійного виробництва з розгоном до 96 км на годину менш ніж за дві секунди », - написав він.
За інформацією CNBC, Tesla Model S Plaid є оновленою версією електрокара Model S, яка вже з 2012 року виробляється на заводах компанії.
Зазначається, що Маск ще у вересні 2019 року дав обіцянку про появу, зокрема, моделі Model S Plaid. Тоді він сказав, що модель знаходиться на стадії за близько один рік до початку її виробництва.
У компанії наразі не анонсували дату доставок Model S Plaid.
Як повідомляв Укрінформ, американська компанія Ford представила електричний позашляховик F-150 Lightning.