Японія і Швейцарія побудуть електросудно на водневих паливних елементах

Японський стартап e5 Lab разом з фірмою зі Швейцарії Almatech розроблять пасажирське судно, що використовує систему водневих паливних елементів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Швейцарська компанія Almatech, що займається проектуванням судів, і японська фірма e5 Lab, яка фінансується Mitsui O.S.K. Lines, Mitsubishi Corporation і іншими компаніями, підписали в Токіо відповідний меморандум.

Almatech займеться розробкою електричного судна, що приводиться в рух системою водневих паливних елементів з нульовим рівнем викидів.

Корпус корабля буде виконаний з вуглецевого сплаву та інших легких матеріалів. Компанія повідомила, що судно буде підніматися в міру прискорення для економії енергії.

Зазначається, що цей корабель буде дорожчим, ніж звичайні судна.

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Компанія e5 Lab буде грати роль посередника між Almatech і фірмами, які цікавляться використанням такого судна на морських шляхах у районі Японії.

Як повідомляв Укрінформ, група компаній Maersk Line - найбільший оператор морських контейнерних перевезень - планує в 2023 році розпочати операції на першому у світі вуглецево-нейтральному судні.

Фото: ship.energy