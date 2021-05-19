Дистанційне керування: у Японії тестують технологію для будівництва бази на Місяці

Японське агентство з освоєння аерокосмічного простору (JAXA) і велика будівельна компанія Kajima знайшли спосіб керувати обладнанням на відстані.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

JAXA і будівельна компанія Kajima повідомили, що їм вдалося керувати паровим катком на відстані 1.000 кілометрів.

Під час проведення цього експерименту в березні обладнання знаходилося на південно-західному острові Танегасіма, а оператори - на об'єкті JAXA недалеко від Токіо.

Вони також випробували його в автономному режимі, де він слідував за заздалегідь заданим маршрутом.

Читайте також: Китай успішно посадив свій марсохід на Червону планету

Зазначається, що JAXA і Kajima працюють над створенням цієї системи з 2016 року. Тепер вони хочуть випробувати її на більшій відстані - з машиною та її оператором, які будуть перебувати в різних країнах.

Їхня кінцева мета - побудувати базу на Місяці.

Як повідомляв Укрінформ, японський мільярдер, підприємець і колекціонер творів мистецтва Юсаку Маєдзава та його помічник Йозо Хірано стануть наступними туристами, які полетять на Міжнародну космічну станцію (МКС) у грудні.