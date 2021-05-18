Вчені виявили надпотужні фотони, що «бомбардують» Землю з космосу

Учені з Інституту фізики високих енергій Академії наук Китаю оголосили про спостереження фотонів, що надходять з космічного простору, енергія яких досягає 1,4 пікоелектронвольта (ПеВ).

Як передає Укрінфрм, про це повідомляє Сіньхуа.

Таким чином, гама-квант такої високої енергії зафіксований уперше в світі.

Космічні промені - це потоки заряджених частинок високої енергії, які надходять до Землі зусібіч з космічного простору і постійно бомбардують її атмосферу. Астрофізикам украй цікаві питання, пов'язані з виникненням космічних променів. При цьому науці поки що не відомо, яке небесне тіло в нашій Галактиці може пришвидшувати частинки до енергії понад один ПеВ.

Старший науковий співробітник Інституту Цао Чжень зазначив, що частинки енергії понад один ПеВ надходять з боку зони формування молодих зірок в сузір'ї Лебедя.

При цьому вчені також виявили там 12 стабільних джерел гама-випромінювання.

"Отже, в Чумацькому Шляху існує велика кількість "прискорювачів" енергії частинок на рівні понад один ПеВ, якими, згідно з новітнім відкриттям, повинні служити молоді зоряні скупчення, залишки спалахів наднових зірок, пульсарні туманності та інші", - поділився Чжень.

Як повідомляв Укрінформ, астрономи виявили на відстані 16 тис. світлових років від Сонця червоного гіганта, який належить до другого покоління зірок. Це робить його однією з найдавніших зірок Всесвіту.