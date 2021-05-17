Всеукраїнський форум «Україна 30. Цифровізація». День перший

17-19 травня учасники заходу обговорюватимуть цифрову трансформацію України.

17 травня Всеукраїнський форум "Україна 30. Цифровізація" відвідає Президент Володимир Зеленський.

Зазначається, що на форумі, зокрема, порушуватимуться такі теми: цифрова грамотність та е-освіта, перехід до режиму paperless, цифровізація промисловості, природоохоронної сфери України, будівельної галузі та розвиток «розумних» міст. Також обговорюватимуться можливості забезпечення рівного цифрового доступу для широких верств суспільства, кібербезпека та розвиток системи захисту персональних даних українців.

У ході форуму також відбудеться презентація нових ініціатив і продуктів у державному діджиталі, зокрема нових е-послуг для водіїв і забудовників, мобільного електронного підпису ДіяID, автоматичної реєстрації ФОП без державного реєстратора.