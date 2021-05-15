Забагато магнітів: iPhone 12 притягує до себе пісок
Укрінформ
Користувачі iPhone12 виявили, що «яблучний» флагман притягує до себе пісок.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Apple Insider.
Один з власників iPhone12 поділився незвичайною фотографією в соціальній мережі Reddit, на якій була зображена тильна панель смартфону. До неї прилип чорний пісок з озера Тахо.
На думку користувачів Reddit, до айфона притягнулися частки піриту, магнетиту і різні оксиди заліза. Все тому, що iPhone12 оснащений безліччю магнітів - вони є в системі зарядки MagSafe, між динаміками і оптичними стабілізаторами зображення.
Здатність притягувати піщинки може бути небезпечною для пристрою - піщинки можуть подряпати телефон, а також потрапити всередину через отвори і завдати шкоди електроніці.