Мінцифри проведе Diia Summit 17 травня, планується участь Зеленського й Шмигаля

Презентація нових послуг та можливостей порталу і застосунку Дія - Diia Summit відбудеться 17 травня за участю Президента України Володимира Зеленського, Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Зазначається, що захід відбудеться в рамках форуму “Україна 30. Цифровізація”. Під час саміту буде презентовано понад 10 нових революційних онлайн-послуг, серед яких: зміна місця реєстрації онлайн; автоматична реєстрація ФОП; спрощена система сплати податків і подання декларацій у Дії; електронний підпис у смартфоні; нові послуги для водіїв та бізнесу.

Як повідомляв Укрінформ, бренд і концепцію застосунку та порталу Дія представили 27 вересня 2019 року в Києві. У першій версії додатку були доступні 33 онлайн-послуги та низка електронних документів.

У жовтні 2020 року Мінцифри презентувало оновлений додаток Дія 2.0 та запустило низку нових адміністративних послуг на порталі Дія.