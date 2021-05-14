Стало відомо, коли китайський корабель сяде на Марс
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на АР.
Марсохід, названий на честь бога війни Чжуронга (Zhurong), буде залишатися в посадковому модулі для діагностичних тестів протягом кількох днів, перш ніж розпочати пошуки ознак життя на Марсі.
Місія стане першою спробою м'якої посадки на Марс китайським космічним кораблем.
Як повідомлялося, 23 липня 2020 року Китай запустив свій перший зонд із дослідження Марса «Тяньвень-1». 10 лютого 2021-го він вдало вийшов на орбіту Марса і надіслав на Землю відео поверхні Червоної планети.
Місія є астробіологічною, тобто її метою є пошук існування «життя» на Марсі, як на поточний момент, так і в минулому, а також дослідження навколишнього середовища.
Посадка ровера здійснюватиметься на рівнині Утопія за допомогою посадкового апарата, що містить парашути та двигуни, які сповільнюватимуть падіння, а також надувні подушки, що пом'якшать його. Живитиметься марсохід від сонячних панелей, зондуватиме місячний ґрунт за допомогою радара та здійснюватиме його хімічний аналіз, шукаючи біомолекули чи біосигнатури. За наслідками роботи орбітера і ровера розроблять топографічні мапи марсіанської поверхні із вказанням характеристик ґрунтів, атмосфери (іоносфери), ділянок водяного льоду та інших зібраних даних.
На борту ровера встановлено низку різних наукових інструментів, включаючи детектор магнітного поля, мультиспектральну камеру, топографічну камеру і навіть георадар.