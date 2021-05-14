Стало відомо, коли китайський корабель сяде на Марс

Національне космічне управління Китаю заявило, що зонд «Тяньвень-1» та марсохід, який його супроводжує, приземлиться на Червоній планеті орієнтовно між суботою та середою за пекінським часом.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на АР.

Марсохід, названий на честь бога війни Чжуронга (Zhurong), буде залишатися в посадковому модулі для діагностичних тестів протягом кількох днів, перш ніж розпочати пошуки ознак життя на Марсі.

Місія стане першою спробою м'якої посадки на Марс китайським космічним кораблем.

Читайте також: Марсохід виявив загадкові гірські породи на дні кратера

Як повідомлялося, 23 липня 2020 року Китай запустив свій перший зонд із дослідження Марса «Тяньвень-1». 10 лютого 2021-го він вдало вийшов на орбіту Марса і надіслав на Землю відео поверхні Червоної планети.

Місія є астробіологічною, тобто її метою є пошук існування «життя» на Марсі, як на поточний момент, так і в минулому, а також дослідження навколишнього середовища.

Читайте також: Політ гелікоптера NASA на Марсі показали у 3D

Посадка ровера здійснюватиметься на рівнині Утопія за допомогою посадкового апарата, що містить парашути та двигуни, які сповільнюватимуть падіння, а також надувні подушки, що пом'якшать його. Живитиметься марсохід від сонячних панелей, зондуватиме місячний ґрунт за допомогою радара та здійснюватиме його хімічний аналіз, шукаючи біомолекули чи біосигнатури. За наслідками роботи орбітера і ровера розроблять топографічні мапи марсіанської поверхні із вказанням характеристик ґрунтів, атмосфери (іоносфери), ділянок водяного льоду та інших зібраних даних.

На борту ровера встановлено низку різних наукових інструментів, включаючи детектор магнітного поля, мультиспектральну камеру, топографічну камеру і навіть георадар.