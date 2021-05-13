Київстар оновлює IT-системи для покращення сервісу

Національний телеком-оператор “Київстар” впроваджує нову IT-систему від провідного постачальника телеком-рішень компанії Ericsson задля покращення сервісу для своїх абонентів.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

“Київстар впроваджує нову IT-систему від провідного постачальника телеком-рішень, компанії Ericsson. Це наймасштабніший та трудомісткий технологічний проєкт за всю історію компанії: одна сучасна система замінить одразу 30 попередніх, які використовувалися для обслуговування понад 20 млн абонентів передплати та "Домашнього інтернету”, - йдеться у повідомленні.

У Київстар розповіли, що кожного дня інформаційні системи оператора в режимі реального часу обробляють понад 100 мільйонів операцій: телефонні дзвінки, використання інтернету, підключення нових послуг тощо. Загалом це майже 500 різних типів бізнес-процесів. Оновлена IT-система допоможе Київстар швидше опрацьовувати ці запити.

У компанії переконані, що завдяки модернізації також можна буде щонайменше удвічі скоротити час на розробку та запуск нових послуг. Крім того, завдяки скороченню кількості процесів, компанія зможе більш швидко обслуговувати абонентів, а, отже, користування сервісами стане для них зручнішим.

Як зазначив директор з інформаційних технологій Київстар Андрій Жуковський, замість розрізненого парку IT-інструментів, де різні сегменти абонентів обслуговувалися окремими інформаційними системами, компанія запроваджує єдину уніфіковану платформу. “Це складний процес, адже ми оновлюємо усі системи без переривання обслуговування абонентів. За складністю і масштабом це – один з найбільших IT-проєктів у мобільному зв’язку України. Він дозволить Київстар прискорити цифрову трансформацію та підвищити ефективність обслуговування абонентів, адже ми почнемо використовувати консолідоване рішення нового покоління від міжнародного виробника”, - сказав він.

За інформацією Київстар, оновлення IT-cистем відбудеться у період з 22.00 14 травня до 8.00 ранку 16 травня. Під час проведення технічних робіт усі основні послуги Київстар – дзвінки, мобільний та домашній інтернет, SMS – працюватимуть у звичайному режимі, отже абоненти будуть на зв’язку. Тимчасові обмеження можливі лише при використанні послуг поповнення або перевірки рахунків, а також управлінні деякими іншими додатковими сервісами. Якщо абонентам необхідно поповнити рахунок у період з 14 по 16 травня, оператор радить зробити це заздалегідь, або вже після оновлення систем.

Після завершення оновлень протягом ще 5 днів спеціалісти Ericsson та Київстар будуть проводити додаткові налаштування і перевірку системи, щоб вона ефективно працювала в рамках всієї інфраструктури найбільшого мобільного оператора України.

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