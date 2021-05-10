SpaceX відправить на Місяць супутник, оплачений криптовалютою Dogecoin

SpaceX у 2022 році запустить до Місяця супутник за контрактом, повністю оплаченим криптовалютою Dogecoin.

Про це глава компанії Ілон Маск повідомив у Twitter.

«SpaceX запускає супутник Doge-1 на Місяць наступного року - місія оплачена в Doge - 1-а криптовалюта в космосі - 1-й мем у космосі», - написав Маск.

SpaceX launching satellite Doge-1 to the moon next year



– Mission paid for in Doge

– 1st crypto in space

– 1st meme in space



To the mooooonnn!!https://t.co/xXfjGZVeUW — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2021

На сайті канадської компанії Geometric Energy Corporation, якій належить супутник, зазначається, що він буде запущений в першому кварталі 2022 року за допомогою ракети-носія Falcon 9. Сума угоди не розголошується.

«Офіційно сплативши Doge контракт такого масштабу, Geometric Energy Corporation і SpaceX зміцнили цю валюту в статусі розрахункової грошової одиниці при веденні місячного бізнесу в космічній галузі», - йдеться в заяві Geometric Energy.

«Ця місія продемонструє можливості застосування криптовалюти за межами орбіти Землі і закладе основу для міжпланетарної торгівлі, - зазначив віцепрезидент SpaceX з комерційних операцій Том Очінеро. - Ми з нетерпінням очікуємо запуску Doge-1 на Місяць».

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Нагадаємо, напередодні Маск обвалив Dogecoin жартом на телешоу, назвавши криптовалюту «шахрайством».