SpaceX відправить на Місяць супутник, оплачений криптовалютою Dogecoin
Про це глава компанії Ілон Маск повідомив у Twitter.
«SpaceX запускає супутник Doge-1 на Місяць наступного року - місія оплачена в Doge - 1-а криптовалюта в космосі - 1-й мем у космосі», - написав Маск.
SpaceX launching satellite Doge-1 to the moon next year— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2021
– Mission paid for in Doge
– 1st crypto in space
– 1st meme in space
To the mooooonnn!!https://t.co/xXfjGZVeUW
На сайті канадської компанії Geometric Energy Corporation, якій належить супутник, зазначається, що він буде запущений в першому кварталі 2022 року за допомогою ракети-носія Falcon 9. Сума угоди не розголошується.
«Офіційно сплативши Doge контракт такого масштабу, Geometric Energy Corporation і SpaceX зміцнили цю валюту в статусі розрахункової грошової одиниці при веденні місячного бізнесу в космічній галузі», - йдеться в заяві Geometric Energy.
«Ця місія продемонструє можливості застосування криптовалюти за межами орбіти Землі і закладе основу для міжпланетарної торгівлі, - зазначив віцепрезидент SpaceX з комерційних операцій Том Очінеро. - Ми з нетерпінням очікуємо запуску Doge-1 на Місяць».
Нагадаємо, напередодні Маск обвалив Dogecoin жартом на телешоу, назвавши криптовалюту «шахрайством».