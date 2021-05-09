NASA у 2022 році відправить на орбіту першого космічного туриста

NASA уклало угоду з американською приватною космічною компанією Axiom Space щодо здійснення першої приватної комерційної подорожі до Міжнародної космічної станції.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в NASA.

Першого космічного туриста відправлять у межах місії Axiom Mission 1 не раніше січня 2022 року. Триватиме місія протягом восьми днів, не враховуючи відправлення й повернення.

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У NASA наголосили, що агентство вже тривалий час відкрите до комерційних пропозицій, пов’язаних із Міжнародною космічною станцією, з метою «створення надійної та конкурентоспроможної економіки на навколоземній орбіті».

Подробиці місії NASA та Axiom Space оголосять 10 травня на спільній пресконференції.