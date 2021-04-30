Гелікоптер NASA не зміг з першої спроби здійснити четвертий політ на Марсі

Мінігелікоптер Ingenuity Національного агентства США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) не зміг з першої спроби здійснити свій четвертий політ на Червоній планеті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA у Твітері.

«Ми спробуємо знову здійснити четвертий політ 30 квітня. З марсогелікоптером все в порядку», - заявили у науковому центрі.

Зазначається, перша спроба четвертого польоту була невдалою через те, що мінігелікоптер Ingenuity не перейшов у режим польоту.

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Як повідомляв Укрінформ, марсохід Perseverance Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) прибув на Марс 18 лютого після майже 7 місяців польоту.

19 квітня NASA вперше в історії запустила літальний апарат на Марсі - надлегкий мінігелікоптер Ingenuity.

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Вертоліт вартістю 85 млн дол. став першим літальним апаратом, запущеним на іншій планеті.

Фото: NASA