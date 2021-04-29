Гелікоптер NASA спробує побити свої рекорди під час четвертого польоту на Марсі

Сьогодні безпілотний гелікоптер NASA Ingenuity здійснить четвертий випробувальний політ для зйомки місцевості на Марсі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт NASA.

Як зазначається, політ почнеться з того, що Ingenuity підніметься на висоту п'яти метрів та попрямує на південь, пролітаючи над скелями, пісками та невеликими кратерами.

Під час польоту літальний апарат використовуватиме свою навігаційну камеру, спрямовану донизу, для створення зображень поверхні планети.

"Ми збираємося побити наші власні рекорди на Марсі, встановлені під час третього польоту, - сказав дублюючий пілот гелікоптера Ingenuity Джонні Лам.

За його словами, цього разу час польоту гелікортера буде збільшено з 80 до 117 секунд.

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Окрім того, максимальна швидкість польоту буде збільшена з 2 до 3,5 метрів, порівняно з минулим разом. Також буде збільшена загальна дальність польоту.

Як повідомлялося, міні-гелікоптер Ingenuity Національного агентства США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) здійснив вже другий упродовж декількох днів успішний політ на Червоній планеті.

Фото: NASA