SpaceX готує до запуску нову партію супутників Starlink
Укрінформ
Компанія SpaceX планує відправити на орбіту чергову партію із 60 супутників Starlink для роздачі інтернету.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Spaceflight Now.
Запуск ракети-носія Falcon 9 із супутниками на борту запланований на сьогодні, 28 квітня. Його проведуть зі стартового комплексу на космодромі на мисі Канаверал у штаті Флорида.
Як повідомлялося, попередня партія із 60 супутників Starlink була запущена 7 квітня. Загалом SpaceX планує вивести на навколоземну орбіту 12 тис. мінісупутників для покриття Землі швидкісним супутниковим інтернетом, а надалі довести їх кількість до 30 тис. Нині компанія вже вивела на орбіту майже 1,5 тис. інтернет-супутників Starlink.