Land Rover представив позашляховик з двигуном, що «видає» 518 кінських сил

Британський автовиробник Land Rover представив новий потужний позашляховик 2022 Land Rover Defender V8.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Car and Driver.

У середині встановлений 5,0-літровий двигун V8 з наддувом, який видає 518 кінських сил і 625 Нм крутного моменту.

Модель Defender V8, яка буде доступна у 90 варіантах, зможе розігнатися до 96 км за годину за 4,9 секунди. Максимальна швидкість авто - 240 км/год. Також автомобіль буде доступний у 110 варіантах із чотирма дверцятами.

Клієнти зможуть обрати з трьох кольорів – сірий, білий та чорний. У середині встановлений стандартний сенсорний дисплей у 25,4 см, проте є також опція у 29 см.

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Очікується, що вартість 2022 Land Rover Defender V8 становитиме близько 85 тисяч доларів США за варіант із двома дверцятами та 90 тисяч за модель з чотирма.

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Як повідомляв Укрінформ, південнокорейська компанія Kia Motors представила новий пасажирський автомобіль 2022 Kia Carnival для американського ринку.