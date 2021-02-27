Land Rover представив позашляховик з двигуном, що «видає» 518 кінських сил
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Car and Driver.
У середині встановлений 5,0-літровий двигун V8 з наддувом, який видає 518 кінських сил і 625 Нм крутного моменту.
Модель Defender V8, яка буде доступна у 90 варіантах, зможе розігнатися до 96 км за годину за 4,9 секунди. Максимальна швидкість авто - 240 км/год. Також автомобіль буде доступний у 110 варіантах із чотирма дверцятами.
Клієнти зможуть обрати з трьох кольорів – сірий, білий та чорний. У середині встановлений стандартний сенсорний дисплей у 25,4 см, проте є також опція у 29 см.
Очікується, що вартість 2022 Land Rover Defender V8 становитиме близько 85 тисяч доларів США за варіант із двома дверцятами та 90 тисяч за модель з чотирма.
Як повідомляв Укрінформ, південнокорейська компанія Kia Motors представила новий пасажирський автомобіль 2022 Kia Carnival для американського ринку.