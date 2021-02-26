До лікарень ЄС почали доставляти роботів-дезінфекторів

Євросоюз розпочав постачання до країн ЄС централізовано закуплених роботів для проведення дезінфекції приміщень, їх використовуватимуть в європейських лікарнях, залучених, зокрема, до лікування хворих на COVID-19.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена на сайті Європейської Комісії.

«Сьогодні дві лікарні у Словенії отримали перші два роботи, що були закуплені Єврокомісією для дезінфекції лікарняних палат з тим, щоб допомогти у стримуванні коронавірусу від поширення. Ще 29 таких роботів дезінфекції призначені для лікарень у Бельгії, Данії, Німеччині, Естонії, Ірландії, Греції, Іспанії, Хорватії, Литви, Люксембургу та Нідерландів. Ці роботи можуть провести дезінфекцію стандартної палати усього за 10 хвилин з використанням ультрафіолетового опромінювання, та обробити 18 таких приміщень на одній зарядці», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, застосування роботів дезінфекції знизить ризики для пацієнтів та для медичного персоналу, а також шкоду для довкілля, оскільки робот використовує фізичні властивості ультрафіолету замість використання хімічних дезінфікуючих речовин. Керування такими пристроями здійснюється дистанційно.

Роботи дезінфекції були вироблені однією із данських фірм, яка виграла оголошений Єврокомісією тендер на постачання роботів дезінфекції. Загалом Єврокомісія через так званий Інструмент надзвичайної підтримки виділила 12 млн євро для закупівлі 200 таких машин.

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Як повідомляв Укрінформ, після сплеску пандемії COVID-19 весною 2020 року, Євросоюз постав перед нестачею базового медичного обладнання, зокрема, захисних масок, респіраторів, медичних захисних костюмів, реактивів для тестування, апаратів для штучної вентиляції легень тощо. Для вирішення проблеми за рішенням Єврокомісії був сформований спеціальний фонд в рамках Інструменту ЄС із цивільного захисту rescEU для створення постійних резервів такого обладнання.

На сьогодні надзвичайні медичні запаси розміщені у Бельгії, Данії, Німеччині, Греції, Угорщині, Румунії, Словенії, Швеції і Нідерландах. Вартість обладнання, а також його зберігання і транспортування повністю оплачує Єврокомісія.

Фото: UVD Robots