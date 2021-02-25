До Землі наближається 50-метровий астероїд

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) поінформувало, що у суботу, 27 лютого, повз Землю пролетить астероїд 2021 DE, розмір якого - близько 50 метрів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Express.

Відстань між астероїдом і нашою планетою становитиме понад 1,5 млн кілометрів, що у 4,2 раза більше за відстань між Землею й Місяцем.

Наразі швидкість 2021 DE 26 км за секунду або 93 000 км за годину.

У NASA запевняють, що астероїд безпечно пролетить повз Землю.

Як повідомляв Укрінформ, 22 лютого повз Землю пролетів астероїд 2020 XU6 розміром зі стадіон.

Фото: www.express.co.uk