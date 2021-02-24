QR-коди, трансляції та інші «фішки»: Telegram запускає низку оновлень

Мессенджер Telegram презентував для користувачів кілька оновлень на своїй платформі.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у блозі Telegram.

Згідно з оновленями, у месенджері з'явилася можливість автоматичного видалення повідомлень у будь-яких чатах. В цьому режимі повідомлення зникають через 24 години або 7 днів після відправки. Автоматичне видалення торкнеться тільки тих повідомлень, які були відправлені після встановлення таймера - більш раннє листування залишиться в історії чату. На відміну від секретних чатів, зворотний відлік почнеться відразу після відправки повідомлення, а не в момент прочитання одержувачем.

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Також крім основного посилання, користувачі зможуть створювати додаткові посилання і обмежувати для кожного з них термін дії, число вступів або обидва параметри відразу. Кожне запрошувальне посилання можна отримати і у вигляді QR-коду. Для вступу до групи користувачеві досить навести камеру телефону на такий код.

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Зазначається, що користувачі, при наближенні групи до ліміту у 200 тисяч учасників, зможуть її перетворити у групу для трансляцій, і вона стане групою з необмеженою кількістю учасників.

Як повідомляв Укрінформ, у додатку Google Maps з'явилася нова функція, яка дозволить водіям оплачувати парковку без необхідності торкатися самого паркомата під час пандемії коронавірусу (COVID-19).