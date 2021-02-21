В Україні стався масовий збій в роботі Telegram
Укрінформ
В роботі месенджера Telegram стався масштабний збій серед користувачів на території України.
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані порталу Downdetector.
У 94% користувачів, які поскаржилися на несправності, виникли проблеми з підключенням, а у 5% просто не відправлялися повідомлення.
Станом на 10 ранку робота Telegram поновилася.
Як повідомлялося, за станом на січень аудиторія Telegram перевищила 500 млн користувачів.
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