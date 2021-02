Переможці хакатону від NASA відвідають КБ «Південне»

Державне космічне агентство України (ДКА) забезпечить команді українських інженерів FireWay, які здобули перемогу в одній із номінацій у хакатоні від NASA, розробивши макет конектора для дозаправки супутників, візит до Конструкторського бюро "Південне".

Як передає Укрінформ, це питання обговорювалося під час зустрічі команди з в.о. голови відомства Михайлом Левом, повідомляє пресслужба ДКА.

"У найближчий час ДКА забезпечить візит команди до КБ «Південне» з метою отримання реальної та практичної інформації з перших вуст, що допоможе з випуском другої версії макету", – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, Лев наголосив, що увагу у наступній науково-технічній програмі України, яка має бути затверджена на 2021 – 2025 роки, потрібно приділити проведенню власних таких хакатонів. За його словами, це дозволить перспективним стартапам отримати першочергову державну підтримку для розробок і досліджень у космічній сфері.

Як повідомлялося, українська команда інженерів FireWay перемогла в хакатоні, організованому NASA – Space Apps Challenge, в одній з 6 номінацій.

Протягом 48 годин команда розробила макет універсального двоканального конектора для дозаправки супутників у космосі, який експерти NASA оцінили гідним першості в номінації Best Use of Technology ("Найкраще використання технологій"). Це космічний роз'єм, завдяки якому можна буде дозаправляти супутники просто на орбіті за допомогою рідини, газу та електроенергії.

Наразі FireWay очікують на офіційну церемонію нагородження та планують свою подальшу діяльність.

У січні 2021 року Кабінет Міністрів схвалив концепцію Загальнодержавної цільової науково-технічної програми України на 2021 – 2025 роки. Документ визначає ключові проблеми науково-технічного розвитку космічної діяльності й шляхи їх розв'язання та очікувані результати.

Фото: nkau.gov.ua