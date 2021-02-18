Данілов обговорив з послом Єгипту перспективи співпраці в оборонній і космічній сферах

Секретар РНБО України Олексій Данілов обговорив з послом Арабської Республіки Єгипет в Україні Айманом Елгаммалом перспективи подальшого розвитку двосторонньої співпраці, у тому числі в космічній галузі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Рада національної безпеки та оборони.

Серед ключових напрямів двосторонньої співпраці сторони назвали посилення торговельно-економічних зв’язків та підписання відповідних договорів, співпрацю у сфері оборонно-промислового комплексу та у космічній галузі.

«Торкаючись питання співпраці у космічній галузі, секретар РНБО України наголосив на важливості налагодження контактів та обговорення практичних пропозицій між єгипетською стороною та нещодавно створеним Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України»‎, - ідеться в повідомленні.

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За словами Данілова, в рамках реформування вітчизняного ОПК одним із завдань є залучення до співпраці зацікавлених країн, зокрема шляхом створення спільних підприємств.

Своєю чергою, посол запевнив у готовності розширювати двосторонню співпрацю та виводити її на більш високий рівень.

За словами Елгаммалома, важливим є винесення актуальних для обох сторін питань на розгляд учасників майбутнього засідання Міжурядової спільної комісії з економічного та науково-технічного співробітництва між Україною та Єгиптом.

Як повідомляв Укрінформ, РНБО планує закінчити відпрацювання стратегії енергетичної безпеки України до 14 березня.

Фото: РНБО