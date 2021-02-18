Данілов обговорив з послом Єгипту перспективи співпраці в оборонній і космічній сферах
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Рада національної безпеки та оборони.
Серед ключових напрямів двосторонньої співпраці сторони назвали посилення торговельно-економічних зв’язків та підписання відповідних договорів, співпрацю у сфері оборонно-промислового комплексу та у космічній галузі.
«Торкаючись питання співпраці у космічній галузі, секретар РНБО України наголосив на важливості налагодження контактів та обговорення практичних пропозицій між єгипетською стороною та нещодавно створеним Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України», - ідеться в повідомленні.
За словами Данілова, в рамках реформування вітчизняного ОПК одним із завдань є залучення до співпраці зацікавлених країн, зокрема шляхом створення спільних підприємств.
Своєю чергою, посол запевнив у готовності розширювати двосторонню співпрацю та виводити її на більш високий рівень.
За словами Елгаммалома, важливим є винесення актуальних для обох сторін питань на розгляд учасників майбутнього засідання Міжурядової спільної комісії з економічного та науково-технічного співробітництва між Україною та Єгиптом.
Як повідомляв Укрінформ, РНБО планує закінчити відпрацювання стратегії енергетичної безпеки України до 14 березня.
Фото: РНБО