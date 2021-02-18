Марсохід NASA із «генератором кисню» здійснює посадку на Червону планету

Марсохід Perseverance («Наполегливість») Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) почав посадку на поверхню Червоної планети.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті американського відомства.

Марсохід, що залишив Землю 30 липня 2020 року, здійснить посадку в районі 45-кілометрового кратера Єзеро на західній околиці рівнини Ісіди у північній півкулі Марса. Учені вважають, що 3,5-3,9 мільярда років тому там розташовувалися дельта річки й озеро.

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Цікаво, що ця посадка апаратів NASA на Марс стане вже дев’ятою, а один з попередніх марсоходів — Curiosity (Допитливість) й досі активний. З моменту посадки у 2012 році він вже подолав 23 кілометри поверхнею планети.

Марсохід Perseverance шукатиме ознаки існування у минулому Марса мікробіологічної форми життя. Зокрема, він вивчатиме клімат і погоду на планеті, а також збере зразки ґрунту. У NASA планують, що місія апарату на Червоній планеті триватиме впродовж 687 днів.

Крім цього, апарат доставить на Марс зразки матеріалів, з яких планують «шити» скафандри для висадки астронавтів на поверхню Місяця і, можливо, згодом і для Марса. Фахівці хочуть перевірити, як вплине на матеріали тамтешнє середовище.

Слідкувати за прямою трансляцією можна тут.

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NASA зазначає, що апарат укомплектовано 23 спеціалізованими камерами і вдосконаленою навігаційною системою, а також установкою, яка зможе взяти зразки марсіанського повітря.

Також людство зможе вперше почути, як звучить Марс, завдяки 2 мікрофонам, встановленим на марсоході. Їх буде увімкнено під час прямої трансляції з Марса. Особливо небезпечним видається відрізок часу – сім хвилин – коли з марсоходом, під час посадки, буде відсутній зв’язок.

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Вперше у складі місії на Марс є безпілотник - 1,8-кілограмовий міні-гелікоптер Ingenuity (Винахідливість). Раніше ніколи у рамках марсіанських експедицій не використовувалися апарати, що здатні літати в атмосфері. За допомогою Ingenuity планують, зокрема, відпрацювати технологію таких польотів.

На створення марсохода та його запуск, за оцінками фахівців, було витрачено від 2,1 до 2,7 мільярда доларів.

Як повідомляв Укрінформ, американська космічна орбітальна станція Perseverance доставить на орбіту Марса унікальний в усіх відношеннях експериментальний прилад - “MOXIE” Mars Oxygen ISRU Experiment (Марсіанський кисень, абревіатура ISRU значить “In situ”, тобто кисень, продукований “на місці”), що вперше спробує отримати О2 із атмосфери іншої планети.

Фото: ElderFox Documentaries