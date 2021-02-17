Європейське космічне агентство вперше набирає астронавтів з інвалідністю

Європейське космічне агентство (ESA) оголосило перший за понад 10 років набір нових кандидатів на участь у програмі підготовки астронавтів. Серед них – вперше запрошуються до участі астронавти з інвалідністю.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт агентства.

«Запрошуються психологічно, когнітивно, технічно і професійно кваліфіковані особи, які мають фізичну інвалідність, що зазвичай не дозволяє пройти відбір через обмеження, продиктовані використанням сучасного космічного обладнання», — йдеться у повідомленні.

Агентство вже працює над створенням необхідних умов під потреби таких людей.

Від претендента вимагається бути громадянином країни-члена ESA, мати ступінь магістра природничих наук, медицини, інженерії, математики, компʼютерних наук або кваліфікацію льотчика-випробувача.

Також у нього має бути за плечима не менше трьох років відповідного професійного досвіду і вільне володіння англійською мовою.

Подача заявок триватиме з 31 березня до 28 травня 2021 року, а результати відбору повинні оголосити в жовтні 2022 року.