KLM виконала перший авіарейс на частково синтетичному паливі

KLM виконала перший авіарейс на частково синтетичному паливі

Укрінформ
Нідерландська авіакомпанія KLM "Королівські нідерландські авіалінії" здійснила перший комерційний рейс із використанням палива, що наполовину складається із синтетичного.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на KLM.

Нідерландах вперше у світі був здійснений пасажирський рейс із використанням палива, що наполовину складається з синтетичного", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перший комерційний пасажирський рейс Амстердам - Мадрид було здійснено з використанням звичайного палива, яке було змішане з 500 літрами синтетичного, виготовленого Royal Dutch Shell.

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Міністр інфраструктури Нідерландів Кора ван Нівенгаузен наголосила, що зробити авіаційну промисловість більш екологічною – "це виклик, який стоїть перед усіма нами".

Нідерланди є однією з провідних країн Європи, яка має на меті активізувати розвиток та застосування синтетичних та біопаливних альтернатив, щоб зменшити шкідливі викиди від авіаційної галузі.

Фото: news.klm.com

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