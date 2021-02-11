KLM виконала перший авіарейс на частково синтетичному паливі

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на KLM.

"У Нідерландах вперше у світі був здійснений пасажирський рейс із використанням палива, що наполовину складається з синтетичного", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перший комерційний пасажирський рейс Амстердам - Мадрид було здійснено з використанням звичайного палива, яке було змішане з 500 літрами синтетичного, виготовленого Royal Dutch Shell.

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Міністр інфраструктури Нідерландів Кора ван Нівенгаузен наголосила, що зробити авіаційну промисловість більш екологічною – "це виклик, який стоїть перед усіма нами".

Нідерланди є однією з провідних країн Європи, яка має на меті активізувати розвиток та застосування синтетичних та біопаливних альтернатив, щоб зменшити шкідливі викиди від авіаційної галузі.

Фото: news.klm.com