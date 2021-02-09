В Японії планують запустити «космічний храм»

Служителі храму «Дайгодзі» в японському Кіото і венчурна компанія Terra Space планують запустити в космос невеликий супутник зі статуеткою Будди на борту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Зазначається, що сам храм «Дайгодзі» внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Служителі храму і представники венчурної компанії Terra Space, створеної при університеті Кіото, вже провели буддійський обряд, щоб вознести молитви за успіх проекту.

Вони планують запустити супутник через два роки.

Розміри супутника, який понесе на своєму борту статуетку Будди, до 30 сантиметрів завдовжки і завширшки.

Передбачається, що цей космічний храм вийде на земну орбіту на висоті близько 500 кілометрів. Проект здійснюється з надією на досягнення миру в усьому світі.

Як повідомляв Укрінформ, китайський марсіанський зонд «Тяньвень-1» зміг отримати перше зображення планети Марс на відстані близько 2,2 млн км від неї.