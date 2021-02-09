В Японії планують запустити «космічний храм»

В Японії планують запустити «космічний храм»

Укрінформ
Служителі храму «Дайгодзі» в японському Кіото і венчурна компанія Terra Space планують запустити в космос невеликий супутник зі статуеткою Будди на борту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Зазначається, що сам храм «Дайгодзі» внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Служителі храму і представники венчурної компанії Terra Space, створеної при університеті Кіото, вже провели буддійський обряд, щоб вознести молитви за успіх проекту.

Вони планують запустити супутник через два роки.

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Розміри супутника, який понесе на своєму борту статуетку Будди, до 30 сантиметрів завдовжки і завширшки.

Передбачається, що цей космічний храм вийде на земну орбіту на висоті близько 500 кілометрів. Проект здійснюється з надією на досягнення миру в усьому світі.

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Як повідомляв Укрінформ, китайський марсіанський зонд «Тяньвень-1» зміг отримати перше зображення планети Марс на відстані близько 2,2 млн км від неї.

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