Роман Малькевич, учасник команди переможців конкурсу NASA

Команда молодих українських інженерів FireWay днями здобула перемогу у номінації Best Use of Technology (Технології) у хакатоні, організованому NASA – Space Apps Challenge. Роман Малькевич – один із тих українців, що запропонували космічному агентству проєкт універсального космічного з'єднувача для дозаправки супутників на орбіті рідиною, газом та електроенергією (Universal Space Connector).

Дозаправка дозволить продовжити життя супутника, що заощадить компаніям та урядам шалені гроші на розробку і запуск нових космічних апаратів. Тоді у космосі стане значно менше сміття, а можливості на Землі таких країн, як наша, можуть дуже розширитися, вважає Роман.