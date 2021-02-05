SpaceX запланувала 19-й запуск супутників Starlink

Компанія SpaceX планує 7 лютого запустити 19-ту партію 60 мінісупутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці компанії SpaceX у Твіттері.

Зазначається, що через необхідність додаткового часу для передстартової перевірки компанія планує здійснити запуск супутників Starlink не раніше 7 лютого о 4:31 за часом Східного узбережжя США (11:31 за Києвом).

Також вказується, що проведення запуску залежатиме від погодних умов.

Запуск ракети-носія групи Falcon 9 з інтернет-супутниками Starlink традиційно буде здійснено зі стартового комплексу 39А Космічного центру імені Кеннеді у Флориді.

Як повідомляв Укрінформ, 4 лютого на орбіту стартувала важка ракета-носій Falcon 9 з 18-ю партією 60 мінісупутників для поповнення орбітального угруповання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Загалом SpaceX планує вивести на навколоземну орбіту 12 тисяч таких супутників, а потім довести їх кількість до 30 тисяч.