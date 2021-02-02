SpaceX через негоду відклала запуск 60 супутників

Компанія SpaceX Ілона Маска перенесла запуск партії з 60-ти інтернет-супутників Starlink через негоду.

Як передає Укрінформ, про це повідомила компанія у Твіттер.

«Через негоду в зоні приземлення (скасували запуск супутників – ред.)», - заявили у SpaceX.

У компанії також додали, що тепер розраховують на запуск ракети-носія з 60-ти інтернет-супутників Starlink не раніше середи, 3 лютого, о 12:57 годині за київським часом.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок компанія SpaceX Ілона Маска провела передстартовий запуск двигунів ракети-носія, яка повинна відправити на орбіту чергову партію інтернет-супутників Starlink.

Запуск ракети-носія був запланований на вівторок, 2 лютого.