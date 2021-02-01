В Японії тестують «вагони-офіси» для дистанційної роботи

Японська компанія-оператор залізничних суперекспресів JR East виділяє кілька вагонів, які пасажири зможуть використовувати для дистанційної роботи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Сьогодні JR East запустила пілотний проєкт.

Відзначається, що пасажири поїздів на лінії Тохоку Сінкансен можуть розмовляти по мобільних телефонах і проводити телеконференції з використанням персональних комп'ютерів у цих спеціальних вагонах.

Такі способи зв'язку зазвичай не схвалюються у швидкісних потягах у Японії, за винятком спеціально відведених для цього місць.

Компанія пропонує технологію звукомаскування для запобігання витоку інформації. Пасажирам також надаються маршрутизатори Wi-Fi в безкоштовне користування.

Як повідомляв Укрінформ, Китай презентував прототип поїзда на магнітній подушці.