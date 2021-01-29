Відеохостинг YouTube тестує нову функцію, яка дозволяє робити нетривалі відеокліпи із завантаженого на платформу відео.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Engadget.

Після завантаження відео на свій канал в YouTube або під час стріму, користувачі зможуть зробити короткий відеокліп, який може тривати від 5 до 60 секунд. Також буде можливість додати назву до цього відеокліпу. Сам відеокліп не буде новим відео, яке можна буде завантажити в YouTube, користувачі зможуть тільки поділитися ним.

Зазначається, що функція не буде доступною для відео для дітей, відеопрем’єр або стрімів, довших за 8 годин.

Нетривалі відеокліпи будуть автоматично зникати в разі видалення основного відео або стріму. Також відомо, що до відеокліпів, довших за 30 секунд, може бути додана реклама.

Наразі функція доступна для обмеженої кількості людей для тестування.

Як повідомляв Укрінформ, відтепер користувачам WhatsApp потрібно буде підтвердити свою особистість за допомогою біометричної аутентифікації, щоб зв’язати свій обліковий запис у WhatsApp з додатком на ПК та веб-версією програми.

Фото: DPA