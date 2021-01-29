General Motors до 2035 року відмовиться від бензину та дизелю

Американський автовиробник General Motors оголосив про намір поступово відмовитись від пасажирських автомобілів, що працюють на бензині та дизелі, та спортивних автомобілів до 2035 року на користь електричних автівок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Hill.

Найбільший виробник автомобілів у країні заявив, що протягом наступних 14 років його парк матиме лише повністю електричні авто, позашляховики та легкі вантажівки. Водночас цей крок не стосуватиметься важких транспортних засобів, таких як комерційні вантажівки.

Компанія також заявила, що до 2030 року буде забезпечувати 100-відсоткову відновлювану енергію для живлення своїх операцій у США та глобальних об'єктів до 2035 року. Це на п'ять років випереджає попередньо оголошені плани компанії.

«General Motors приєднується до урядів та компаній по всьому світу, працюючи над створенням більш безпечного, екологічного та кращого світу», - заявила Мері Барра, генеральний директор General Motors.

Зазначається, що GM планує витратити $27 мільярдів протягом наступних п'яти років на випуск 30 електромобілів, включаючи новий електричний пікап Hummer, який, як очікується, стане доступним для замовників пізніше цього року.

Як повідомляв Укрінформ, цього тижня президент США Джо Байден заявив, що має намір замінити весь урядовий автопарк американськими електромобілями «з нульовими викидами» у рамках нещодавно оголошеної програми «Купуй американське».

Наразі у США складають лише кілька повністю електричних автомобілів. Tesla, General Motors і Nissan Motor виробляють електромобілі всередині країни, тоді як Ford Motor та інші компанії оголосили про таку перспективу в майбутньому.