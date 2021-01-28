McLaren представить свій новий болід 15 лютого

Британська автогоночна команда McLaren 15 лютого представить свій гоночний болід для сезону Формули-1 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це британська команда повідомила у Твітері.

Як наголошується, модель MCL35M зазнає значних змін після зміни постачальника двигунів з Renault на Mercedes.

Так, в автомобілі McLaren, що бере участь в гонках «Формули-1», вперше з 2014 року буде двигун виробництва Mercedes.

Це друга команда, яка оголосила про дату запуску. Раніше команда Alfa Romeo повідомила про плани представити свій новий автомобіль у Варшаві 22 лютого.

Як відомо, сезон Формули-1 розпочинається з Гран-прі Бахрейну 28 березня. Запланована на тиждень раніше австралійська гонка була відкладена через пандемію коронавірусу.