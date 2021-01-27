На створення українського іонно-плазмового двигуна пішло $6 мільйонів

На створення та початок випробувань першого українського іонно-плазмового двигуна для космосу харківська компанія FED витратила вже $6 млн, і ще $5 млн потрібно, щоб провести повний цикл випробувань.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів голова правління компанії Віктор Попов.

Він наголосив, що розробка двигуна – спільний проєкт Національного аерокосмічного університету ім. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» і акціонерного товариства FED.

«Це ж і конструкторська розробка, і робота технологів, і закупівля та створення спеціального обладнання. На сьогодні наша компанія витратила більш як 6 мільйонів доларів протягом 2,5 року. Й основні інвестиції, безумовно, нас ще чекають попереду, оскільки нам потрібно пройти ще певні випробування. А апаратури для повного циклу випробувань, на жаль, в Україні просто немає. У Європі ж таке обладнання коштуватиме нам 10-15 мільйонів євро. Тому сьогодні ми працюємо з інженерами, вченими інституту, щоб удосконалити наявне в них обладнання і провести повні випробування двигуна в Харкові. Розраховуємо, що це вартуватиме ще близько 5 мільйонів доларів», – сказав Попов.

За його прогнозом, випробування закінчаться в 2022 році. До того часу, впевнений Попов, компанія вже матиме реальних покупців. Маркетингова служба над цим уже працює. Наразі найбільше зацікавилися харківською розробкою Китай, Туреччина, Німеччина. І, звичайно ж, FED хоче продавати свою продукцію Ілону Маску. Наразі компанія, згідно з американськими «правилами гри», реєструється на спеціальній платформі NASA, щоб мати змогу запропонувати двигуни в США.

Детальніше про харківську розробку можна прочитати в розгорнутому матеріалі Укрінформу.