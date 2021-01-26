Hyundai представив робота-хостес

Південнокорейська компанія Hyundai представила робота DAL-e, який виконує роль хостес.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал New Atlas.

Висота самого робота становить 1,16 метра, а вага – 80 кг. DAL-e пересувається по підлозі на чотирьох колесах.

Завдяки вбудованим камерам та можливостям розпізнавання обличчя DAL-e також здатний наближатись до покупців, які заходять у магазин. Потім він дивиться їм в обличчя і використовує свої системи розуміння мови, щоб залучити їх до розмови. Клієнти можуть усно ставити питання про товари чи послуги, або вони можуть використовувати вбудований інтерфейс сенсорного екрана робота для отримання більшої інформації.

Зазначається, що наразі триває пілотний проєкт у Сеулі за участі робота-хостес. Однак очікується, що незабаром його присутність буде збільшена в автодилерах компанії.

Як повідомляв Укрінформ, японські дослідники розробили робота в допомогу фермерам, які займаються вирощуванням фруктів.